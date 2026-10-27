Messina, crollo palazzina di Pistunina: al vaglio della Procura un video inedito

Un video inedito che documenta il crollo della palazzina di Pistunina, avvenuto il 30 luglio scorso, è stato mostrato ieri ai consulenti tecnici delle parti nel corso di un incontro in Procura a Messina. Le immagini saranno esaminate nell’ambito degli accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica del cedimento e a chiarire le cause della tragedia. Sono cinque le persone indagate nell’inchiesta, che coinvolge anche professionisti e tecnici chiamati a rispondere del proprio operato nell’ambito delle verifiche sulla struttura e degli interventi effettuati. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori figurano la documentazione tecnica, i collaudi e le eventuali criticità che potrebbero aver contribuito al crollo. Gli approfondimenti proseguiranno con l’analisi del filmato e del materiale acquisito, per accertare eventuali omissioni o responsabilità. L’inchiesta mira a stabilire se il cedimento fosse prevedibile e se vi fossero condizioni che avrebbero consentito di evitarlo. (ITALPRESS). (Foto di repertorio)