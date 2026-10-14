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Antonelli bloccato dalla sicurezza a Singapore: “Sono un pilota”. Lo salva… Verstappen

AdnKronos

Antonelli bloccato dalla sicurezza a Singapore: “Sono un pilota”. Lo salva… Verstappen

Mer, 14/10/2026 - 13:27

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(Adnkronos) –
Disavventura per Andrea Kimi Antonelli prima del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes, che ha raccolto un terzo posto nell'ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 consolidando la sua leadership in testa alla classifica Piloti, non è stato riconosciuto dagli addetti alla sicurezza ed è stato chiuso fuori dalla pista. È successo nel corso del weekend, con Antonelli che ha provato a spiegare chi fosse all'addetto al cancello: "Sono un pilota di Formula 1", ha dichiarato il giovane italiano, ma senza successo.  A salvarlo è arrivato Max Verstappen, vincitore proprio a Singapore, che ha fatto aprire i cancelli permettendo ad Antonelli di entrare in pista.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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