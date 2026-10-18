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Allegri non dirige l’allenamento dopo il ko del Napoli a Venezia. Cosa è successo

AdnKronos

Allegri non dirige l’allenamento dopo il ko del Napoli a Venezia. Cosa è successo

Dom, 18/10/2026 - 16:19

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(Adnkronos) – Dopo il match del Penzo dove il Napoli è stato battuto dal Venezia 1-0, gli azzurri sono tornati oggi ad allenarsi al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara di Champions League, martedì alle 21:00 al Maradona contro il Bodo Glimt. Non ha preso parte alla seduta di allenamento il tecnico dei partenopei Massimiliano Allegri, colpito da uno stato influenzale.  Mentre i giocatori che hanno giocato ieri dal primo minuto hanno effettuato lavoro di scarico, il resto del gruppo è stato impegnato in un lavoro individuale e successivamente in una sessione aerobica.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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