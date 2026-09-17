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Vigili del Fuoco salvano un gattino che era rimasto incastrato all’interno di un pluviale

Redazione 1

Vigili del Fuoco salvano un gattino che era rimasto incastrato all’interno di un pluviale

Gio, 17/09/2026 - 21:37

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I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in Contrada Pistavecchia, nel comune di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, per il recupero di un gattino rimasto incastrato all’interno di un pluviale.

Secondo quanto riportato da PalermoinDiretta, le attività di recupero, protrattesi per diverse ore, hanno richiesto anche operazioni di scavo. Al termine dell’intervento, il gattino è stato recuperato vivo e illeso e successivamente riconsegnato alla legittima proprietaria. (Foto PalermoinDiretta)

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