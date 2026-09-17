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Rassegna letteraria “Anche un libro viene cucinato” al Borgo Santa Rita venerdì 18 Settembre con Salvatore Ferlita, autore del libro “Agrigento di carta”

Redazione

Rassegna letteraria “Anche un libro viene cucinato” al Borgo Santa Rita venerdì 18 Settembre con Salvatore Ferlita, autore del libro “Agrigento di carta”

Gio, 17/09/2026 - 15:37

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Giunge al termine la rassegna di incontri letterari al Forno Santa Rita Pisciacane, borgo rurale sito nel cuore della Sicilia. L’ultimo appuntamento in programma – venerdì 18 Settembre alle ore 18 – vedrà la partecipazione di Salvatore Ferlita, autore del libro “Agrigento di carta” (il Palindromo). Dialogherà con l’autore Alessandro Cutrona. Critico letterario, saggista e docente universitario, Ferlita e’ uno studioso della letteratura italiana contemporanea e, in particolare, delle scritture siciliane del Novecento.

“Agrigento di carta” è il racconto di un racconto: quello, ad esempio, di uno dei più grandi scrittori del secolo scorso, Luigi Pirandello, che ha elevato la sua città a gigantesca quinta teatrale di casi strampalati. Le pagine del premio Nobel faranno da straniante “tom tom” per il lettore curioso e disposto a sollevare il velo in cemento e malta (ma anche in tufo se di mezzo c’è la Valle dei templi) di Girgenti-Montelusa-Richieri, nel tentativo di sorprenderne l’anima misteriosa e sfuggente.

Ma “Agrigento di carta” è anche la mappatura di una provincia “letteraria” mirabolante: a pochi chilometri dal suo capoluogo sono nati infatti altri due giganti come Andrea Camilleri, a Porto Empedocle, e Leonardo Sciascia, a Racalmuto. Basta allungare ancora di più lo sguardo per incrociare la Favara di Antonio Russello, primitiva e vitale, o per imbattersi nel palazzo della famiglia Lampedusa, evocato nel capolavoro del principe palermitano, o per scorgere Lampedusa stessa, isola tragicamente mitopoietica, e Linosa con la sua prepotenza affabulatoria.

Al termine dell’incontro ci sarà una degustazione di “pane cunzato” e pizze siciliane.
Il titolo della rassegna infatti, ideata da Vito Catalano e Salvatore Falzone, riprende una frase pronunciata da Leonardo Sciascia nel corso di una conversazione intrattenuta con Gesualdo Bufalino e Vincenzo Consolo e registrata da Aldo Scime’: “Anche un libro viene cucinato”.

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