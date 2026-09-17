Caltanissetta. Abbandono dei rifiuti, arrivano le prime sanzioni: le telecamere della Polizia Locale individuano il trasgressore

CALTANISSETTA – Scattano le prime sanzioni nell’ambito dell’azione di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti a Caltanissetta. L’Amministrazione comunale rilancia la linea della tolleranza zero e arrivano i primi risultati attraverso il sistema di videosorveglianza utilizzato dalla Polizia Locale.

Le telecamere hanno infatti consentito di individuare e sanzionare un privato cittadino sorpreso mentre depositava illegalmente due sacchi di rifiuti nel centro urbano. Le immagini hanno permesso agli agenti di risalire al responsabile e di procedere con i provvedimenti previsti.

Un primo intervento che conferma l’intenzione di intensificare i controlli contro comportamenti che, oltre a compromettere il decoro della città, determinano conseguenze sul piano igienico e ambientale e costi che finiscono per gravare sull’intera collettività.

«L’auspicio è far comprendere l’importanza del rispetto del territorio e azzerare questi atti illeciti» – dichiara il sindaco Walter Tesauro, sottolineando anche il valore educativo dell’attività di controllo.

Sulla stessa linea il comandante della Polizia Locale, Raffaele Campanella, che richiama l’attenzione sulle conseguenze dell’abbandono dei rifiuti: «Non è solo mancanza di senso civico: ogni rifiuto abbandonato crea rischi sanitari e costi ambientali che pagano tutti i cittadini».

Il messaggio lanciato dal Comune è dunque chiaro: l’inciviltà di pochi non può ricadere sull’intera comunità. L’abbandono dei rifiuti danneggia il decoro urbano, compromette l’igiene degli spazi pubblici e comporta ulteriori costi per la loro rimozione.

La videosorveglianza diventa così uno degli strumenti a disposizione della Polizia Locale per individuare chi non rispetta le regole e contrastare un fenomeno che continua a rappresentare una delle criticità sul fronte del decoro urbano.

Per le segnalazioni straordinarie resta attivo il numero verde 800.164.722.