Caltanissetta, albero cade e danneggia un’auto: Di Dio interroga l’Amministrazione sulla sicurezza del verde pubblico

CALTANISSETTA – La caduta di un albero nella notte del 16 settembre in via L. Cortese, con il danneggiamento di un’autovettura in sosta, approda in Consiglio comunale. Il consigliere Fabrizio Di Dio, appartenente al Gruppo Misto, ha presentato un’interrogazione indirizzata al sindaco Walter Tesauro e all’Amministrazione comunale per chiedere chiarimenti sulla sicurezza del patrimonio arboreo cittadino e sulla programmazione degli interventi di manutenzione del verde pubblico.

L’episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino. La caduta dell’albero non ha fortunatamente coinvolto persone, ma ha provocato danni a un’auto parcheggiata nella zona. Una circostanza che, secondo Di Dio, impone una riflessione più ampia sulle attività di prevenzione e controllo delle alberature presenti lungo strade, marciapiedi, parcheggi e nelle altre aree urbane frequentate dai cittadini.



Con l’interrogazione il consigliere chiede innanzitutto di sapere se l’area di via L. Cortese fosse già stata interessata da sopralluoghi, controlli, potature o altri interventi di manutenzione e, in caso affermativo, quando siano stati eseguiti gli ultimi lavori. Di Dio domanda inoltre se, prima dell’accaduto, fossero giunte agli uffici comunali segnalazioni riguardanti le condizioni dell’albero o dell’area interessata.

L’attenzione viene poi allargata all’intero patrimonio arboreo della città. Il consigliere chiede all’Amministrazione di illustrare quali procedure vengano utilizzate per monitorare e valutare le condizioni degli alberi e se il Comune disponga di un censimento aggiornato e di una mappatura delle alberature considerate maggiormente critiche.



Tra i quesiti posti al sindaco anche quello relativo alle risorse economiche destinate, nell’ultimo triennio, alla manutenzione del verde pubblico e agli interventi concretamente realizzati.

Di Dio sollecita inoltre l’Amministrazione a valutare un controllo straordinario delle alberature nelle zone urbane maggiormente frequentate, con particolare attenzione agli alberi che si trovano in prossimità di strade, marciapiedi, parcheggi, scuole e luoghi di aggregazione.

Il punto centrale dell’interrogazione resta quello della prevenzione. Quanto avvenuto nelle ore notturne, sottolinea il consigliere, avrebbe potuto determinare conseguenze ben diverse qualora in quel momento qualcuno si fosse trovato nelle immediate vicinanze dell’albero.



«Un’automobile danneggiata è un danno materiale; se in quel momento ci fosse stata una persona sotto l’albero, avremmo potuto trovarci davanti a una tragedia» – dichiara Di Dio – chiedendo che venga chiarito se esista una programmazione strutturata della manutenzione e dei controlli sul verde cittadino e quali iniziative l’Amministrazione intenda adottare per ridurre il rischio che episodi analoghi possano ripetersi.

«La prevenzione non può arrivare dopo l’incidente – conclude Di Dio –. La sicurezza dei cittadini deve venire prima».

Adesso si attende la risposta del sindaco o dell’assessore competente, chiamati a fornire in sede istituzionale i dati relativi all’episodio di via L. Cortese e, più complessivamente, alle attività di monitoraggio, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio arboreo comunale.