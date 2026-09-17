Perde la vita dopo essere stato colpito alla testa da un albero

Incredibile la tragedia che s’è consumata a Romano di Lombardia, nella Bergamasca. Qui un uomo di 56 anni, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un albero mentre era impegnato nella pulizia degli argini di una sorgente.

L’incidente è avvenuto al Fontanile Armandi, lungo la strada che da Romano porta verso Covo. L’uomo stava lavorando insieme a un collega: quest’ultimo si trovava su un macchinario, mentre la vittima era a terra e durante le operazioni l’albero lo avrebbe colpito alla testa. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, anche con l’elisoccorso i vigili del fuoco e gli operatori di Ats: vani i soccorsi, l’uomo è morto sul colpo.