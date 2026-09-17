Sicilia, La Vardera e tre deputati di Controcorrente trascorrono la notte nell’aula della Commissione Bilancio occupata

Hanno trascorso la notte nell’aula della Commissione Bilancio dell’Ars occupata Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, insieme con tre deputati. Una iniziativa decisa ieri pomeriggio, quando il deputato regionale ha chiesto di avere almeno un componente di Controcorrente all’interno della Commissione Bilancio. I quattro si sono organizzati con dei sacchi a pelo e hanno dormito a terra. “Non molliamo finché non ci assicurano che avremo un componente nella commissione”, dice. “Cari amici abbiamo passato la notte in Parlamento, tra sacchi a pelo e sedie. Crediamo che i diritti vadano difesi anche con azioni eclatanti, dopo 2 mesi di silenzio. Abbiamo seguito tutte le vie istituzionali. Lettere, riunioni, interventi in aula, nulla. Il regolamento dice che nella commissione più importante i gruppi devono essere rappresentati, siamo l’unico gruppo dell’opposizione a non esserci”, spiega La Vardera sui social. “Non ci stanno dando la possibilità di controllare e proporre su una manovra che vale 1 miliardo. Cosa hanno da nasconderci? Ci appelliamo al presidente Galvagno garante di tutti i gruppi parlamentari affinché pubblicamente ci dica che avremo un componente e cesseremo la protesta”. “Non è la nostra battaglia, ma quella di migliaia di siciliani che pretendono trasparenza in quello che è il cuore della nostra democrazia. Oggi alle 12 a piazza del Parlamento ci informano di un sit-in spontaneo. Grazie il vostro affetto ci commuove”. (Ter/Adnkronos)