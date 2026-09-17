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In gravissime condizioni bambino di cinque anni precipitato dal 3° piano

Redazione 1

In gravissime condizioni bambino di cinque anni precipitato dal 3° piano

Gio, 17/09/2026 - 20:54

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Si stanno vivendo ore di grande apprensione a Roma per un bambino di cinque anni precipitato dal terzo piano, da un’altezza di circa dieci metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Il dramma si è consumato a Montelanico, in provincia di Roma.

Ad allertare i soccorsi, come riportato da TgCom 24, sono stati alcuni passanti. Il piccolo ora si trova ricoverato al policlinico Gemelli in terapia intensiva pediatrica. Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi è riservata. Sul posto, impegnati per le indagini, i carabinieri di Colleferro che hanno denunciato il padre, un 34enne colombiano in quanto si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni, lasciando solo il piccolo.

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