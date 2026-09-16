Serie D. Una super Nissa batte 2-0 un Trapani tosto: Alagna di testa e una gran prodezza targata Di Grazia consegnano i 3 punti ai biancoscudati

La Nissa di Ciccio Di Gaetano ha sconfitto il Trapani 2-0 in una partita semplicemente sontuosa nella quale ha veramente entusiasmato il pubblico del “Tomaselli”. Se i tifosi biancoscudati, dopo la gara di Licata, si attendevano una risposta importante dalla loro squadra, quella è arrivata, e anche alla grande. Perché la Nissa ha offeso e difeso, proposto e recuperato, ha disputato una partita impeccabile nella quale la squadra di Ciccio Di Gaetano ha saputo esaltarsi e soffrire. Una prestazione veramente di qualità e carattere.

In questa gara contro un Trapani niente male, non c’è stato un uomo del match in casa Nissa, ma in tanti si sono iscritti a questo speciale titolo. A iniziare da un super Di Grazia autore di un gol, il secondo, memorabile dai quaranta metri a volo che ha estasiato il pubblico del “Tomaselli”. Senza dimenticare un altrettanto grande Alagna, autore del primo gol con un colpo di testa eccezionale che non ha lasciato scampo al portiere del Trapani. Con lui un inesauribile Fofana a centrocampo. Ma sono piaciuti anche Rapisarda, inesauribile, Calvosa, gladiatorio e intrepido, Provenzano ordinato e sempre puntuale nelle chiusure. Tutti, ma proprio tutti, si sono distinti. Dire che qualcuno ha giocato al di sotto del suo standard, oggi, sarebbe come offendere il calcio.

Insomma, una Nissa d’autore quella messa in campo da Ciccio Di Gaetano che non ha sbagliato una sola mossa battendo un Trapani che, pure, non è stato a guardare. La squadra granata ha creato e concluso sull’asse Maltese – Leveque – Sassanelli. Quando poi, nel secondo tempo, è entrato lo stesso Napolitano, ha tentato sino alla fine di andare a rete e di non alzare bandiera bianca contro una Nissa attenta, pragmatica e sempre in grado di portare il pressing coprendo al meglio ogni zona del campo. Il Trapani ha tentato la via del gol con Maltese, Sassanelli e Leveque nel primo tempo e ad inizio ripresa, mentre nel finale con Napolitano e Randazzo (grande il recupero di un ottimo Tamajo) ha creato potenziali pericoli alla porta di una Nissa che, con la coppia di esperti difensori Maltese – Bruno, ha chiuso ogni varco.

Alla fine tanti applausi per la Nissa al “Tomaselli” per una vittoria veramente esaltante che ha costituito anche la risposta migliore al pari di domenica scorsa contro il Licata. La Nissa sale così a quota 7 in classifica e domenica prossima affronterà l’Avola in trasferta alle ore 15.