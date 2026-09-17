Colpi d’arma da fuoco contro palazzo di Agrigento, secondo episodio in 24 ore

Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi, durante la notte, contro la facciata di un’abitazione di via Garibaldi ad Agrigento. Si tratta del secondo episodio in 24 ore: la notte precedente erano stati esplosi almeno 4 colpi contro il portone di ingresso di un palazzo di 6 piani di via Dante. In via Garibaldi sono, al momento, presenti i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi e di raccogliere eventuali testimonianze.

Una delle ipotesi investigative privilegiate, che però non esclude altre piste, è quella che l’atto intimidatorio di via Garibaldi, così come quello di via Dante sul quale però sta indagando la polizia, possano essere collegati al mondo dello spaccio di stupefacenti. Non viene escluso che i colpi d’arma da fuoco possano essere stati esplosi, in entrambi gli episodi, all’indirizzo di qualcuno che si trovava in strada e che è riuscito a mettersi in salvo.