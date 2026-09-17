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In sella alla sua bicicletta, 16enne promessa del ciclismo perde la vita in un tragico scontro con un’auto

Redazione 1

In sella alla sua bicicletta, 16enne promessa del ciclismo perde la vita in un tragico scontro con un’auto

Gio, 17/09/2026 - 21:07

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Un sedicenne ha perso la vita in un tragico incidente stradale verificatosi nelle vicinanze di Mazzarrà Sant’Andrea in provincia di Messina. Il giovane, che era in sella alla sua bicicletta e che era una piccola promessa del ciclismo, a quanto sembra si stava allenando quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un violentissimo scontro con un’automobile guidata da una donna.

Lo schianto, purtroppo, non gli ha lasciato scampo al sedicenne che è morto sul colpo rendendo vano l’intervento del 118. L’incidente, per altro, è avvenuto davanti agli occhi dei genitori. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso al fine di ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.

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