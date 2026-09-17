In sella alla sua bicicletta, 16enne promessa del ciclismo perde la vita in un tragico scontro con un’auto

Un sedicenne ha perso la vita in un tragico incidente stradale verificatosi nelle vicinanze di Mazzarrà Sant’Andrea in provincia di Messina. Il giovane, che era in sella alla sua bicicletta e che era una piccola promessa del ciclismo, a quanto sembra si stava allenando quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un violentissimo scontro con un’automobile guidata da una donna.

Lo schianto, purtroppo, non gli ha lasciato scampo al sedicenne che è morto sul colpo rendendo vano l’intervento del 118. L’incidente, per altro, è avvenuto davanti agli occhi dei genitori. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso al fine di ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.