Vannacci: “Futuro nazionale affine ad Afd, speriamo di arrivare al 44% anche noi”

“Futuro Nazionale ha un programma che per molti aspetti si avvicina a quello di Afd, sicuramente nei principi” e “mi augurerei che questa affinità si veda anche alle votazioni, quindi se Futuro nazionale riuscisse a totalizzare un 44% come ha fatto in Sassonia-Anhalt Alternative für Deutschland, ne sarei estremamente contento”. Lo ha detto Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, in un’intervista rilasciata alla trasmissione ‘Il segno dei tempi’ che andrà in onda su 50 Canale.

“Siamo tutti e due dei partiti sovranisti – ha osservato -, siamo dei partiti che danno la priorità alla propria patria e alla propria nazione, siamo partiti che vogliono un abbassamento delle tasse, una riduzione drastica della burocrazia, un aiuto alle nostre classi fragili autoctone e vogliono, chiaramente, anche in questo caso, una educazione che sia volta a esaltare le caratteristiche specifiche di ogni nazione, come chiaramente qualsiasi persona, a mio avviso, dovrebbe auspicare. Quindi i principi sono gli stessi”. Secondo Vannacci “è chiaro che la realtà sociale in Germania è diversa da quella italiana e ci sono delle peculiarità che caratterizzano le due aree geografiche, quindi non possiamo parlare di uguaglianza, ma sicuramente si può parlare di una certa convergenza verso dei principi, valori e ideali che entrambi i partiti ritengono fondamentali. Peraltro collaboriamo insieme nel gruppo europeo di Europa delle Nazioni Sovrane e quindi abbiamo un’affinità, non c’è alcun dubbio”