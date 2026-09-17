Riesi, definizione agevolata dei tributi: proposta la proroga al 30 ottobre da parte dell’Amministrazione Comunale

RIESI. Un ulteriore mese di tempo per consentire ai contribuenti di Riesi di regolarizzare la propria posizione tributaria. È questo l’indirizzo formulato dall’Assessore ai Tributi del Comune di Riesi, Giuseppe Baglio, al Responsabile dell’Area Tributi e condiviso dall’intera Amministrazione Comunale e dal gruppo di maggioranza in Consiglio Comunale, con nota prot. n. 11718 del 16 settembre 2026, per la proroga del termine di adesione alla definizione agevolata dal 30 settembre al 30 ottobre 2026. La proposta sarà quindi sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, cui spetteranno le successive determinazioni.

La proposta nasce dalla volontà di offrire ai cittadini un’ulteriore possibilità per verificare la propria posizione tributaria, reperire la documentazione necessaria e completare correttamente la procedura di adesione, evitando che il termine originariamente previsto possa impedire a qualcuno di usufruire dell’agevolazione. Per facilitare le procedure, è già attiva la piattaforma telematica dedicata alla definizione agevolata, accessibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche nei giorni festivi. Attraverso il portale è possibile verificare la propria posizione e presentare direttamente online l’istanza, rendendo più semplice e immediata la procedura per i contribuenti e contribuendo, al contempo, ad alleggerire il carico di lavoro degli uffici comunali.

«Abbiamo ritenuto importante concedere un’ulteriore possibilità ai contribuenti – dichiara l’Assessore Giuseppe Baglio – perché l’obiettivo è mettere quante più persone possibile nelle condizioni di regolarizzare la propria posizione. Un ulteriore mese può essere utile a chi, per diversi motivi, non è ancora riuscito a verificare la propria situazione o a completare la domanda». La proroga consentirebbe inoltre di distribuire le richieste in un arco temporale più ampio, evitando una concentrazione delle istanze negli ultimi giorni e consentendo agli uffici comunali, così come ai CAF, ai patronati e ai professionisti che assistono i contribuenti, di gestire le procedure con maggiore ordine.

«Riesi ha avuto negli anni una situazione complessa sul fronte della riscossione – prosegue Baglio – e questa definizione agevolata rappresenta un’occasione concreta per invertire questa tendenza. Vogliamo mettere il contribuente nelle condizioni di regolarizzare la propria posizione, ma allo stesso tempo costruire un sistema di riscossione più efficace ed equo, nell’interesse dell’intera comunità».

L’eventuale proroga al 30 ottobre 2026 rappresenterebbe un’ulteriore opportunità per i contribuenti che non hanno ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione. Una volta concluso il periodo previsto per la definizione agevolata, il Comune proseguirà nelle attività di recupero delle somme non regolarizzate, attraverso gli strumenti e le procedure previsti dalla normativa vigente. L’Amministrazione Comunale invita pertanto i contribuenti a utilizzare il periodo aggiuntivo per verificare la propria posizione e valutare tempestivamente l’adesione alla definizione agevolata.