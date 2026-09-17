Mussomeli Genius Loci: al via una manifestazione di interesse per costruire insieme nuove opportunità per il territorio

MUSSOMELI – Nell’ambito delle attività previste dal progetto “Mussomeli Genius Loci”, finanziato dal Ministero del Turismo, prende avvio una nuova importante iniziativa rivolta alla comunità locale, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, giovani, imprese e realtà del territorio nella costruzione di nuove opportunità di sviluppo turistico, culturale e sociale. È stata infatti pubblicata una Manifestazione di Interesse finalizzata a individuare persone motivate a partecipare a un percorso gratuito di formazione e accompagnamento, pensato per favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi servizi capaci di valorizzare il patrimonio, le tradizioni, le competenze e le risorse di Mussomeli. L’iniziativa si rivolge a un’ampia platea di potenziali partecipanti: giovani, operatori turistici, artigiani, produttori, professionisti, imprese locali, cittadini attivi, nuovi residenti e associazioni. La partecipazione è aperta a chi desidera mettere a disposizione idee, competenze, esperienze e conoscenze per contribuire alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo fondato sulle risorse e sulle energie della comunità. Il percorso avrà, in particolare, l’obiettivo di accompagnare i partecipanti nell’esplorazione della possibile costituzione di una impresa sociale di comunità, una realtà in grado di mettere in rete persone e competenze del territorio e di sviluppare servizi e attività nei settori turistico, culturale e comunitario. L’iniziativa rappresenta, dunque, un’occasione per trasformare idee e competenze individuali in progettualità condivise, favorendo collaborazione, partecipazione e nuove forme di valorizzazione del territorio. La partecipazione al percorso è gratuita. Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura attraverso la Manifestazione di Interesse entro il 30 settembre 2026. Per partecipare: Modulo di candidatura: “Compila il modulo di candidatura” (https://reference-url-citation.invalid/0) Per informazioni: c.piritore@fcagrigentotrapani.it L’Amministrazione invita cittadini e realtà del territorio a cogliere questa opportunità e a partecipare attivamente a un percorso che, nell’ambito di Mussomeli Genius Loci, intende mettere al centro le persone, le competenze e le energie della comunità per contribuire a costruire nuove prospettive per il futuro di Mussomeli.