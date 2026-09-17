Tragedia sul lavoro: agricoltore perde la vita per il ribaltamento del proprio trattore

Tragedia sul lavoro nella zona artigianale di Partinico. Qui un agricoltore di 74 anni ha perso la vita in un drammatico incidente agricolo. La vittima, originaria di Borgetto, è deceduta dopo essere rimasta schiacciata dal suo stesso trattore che stava guidando.

Secondo una prima ricostruzione, il trattore su cui si trovava il settantaquattrenne, si sarebbe improvvisamente ribaltato, travolgendo il conducente che è rimasto intrappolato sotto il peso del veicolo. Vani si sono rivelati i soccorsi. Per il 74enne non c’è stato nulla da fare in quanto è morto sul colpo.