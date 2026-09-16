Sanità nel nisseno. Conferenza dei sindaci, Tesauro: “Sarò il megafono dei cittadini e dei territori”

La sanità torna al centro dell’agenda istituzionale della provincia di Caltanissetta.

Si è svolta oggi, presso l’Aula consiliare della Provincia, la Conferenza dei Sindaci in materia sanitaria, presieduta dal presidente della Provincia e sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, alla presenza dell’assessore regionale Marcello Caruso, del direttore generale dell’ASP di Caltanissetta Salvatore Ficarra, dei dirigenti sanitari regionali e provinciali e dei rappresentanti delle istituzioni del territorio.

Un confronto lungo, articolato, nel corso del quale sono state affrontate numerose delle principali criticità che interessano il sistema sanitario provinciale, con particolare attenzione alla qualità dei servizi, alla riduzione delle liste d’attesa e alla necessità di garantire ai cittadini prestazioni sempre più tempestive ed efficienti.



Il presidente Tesauro ha ribadito la volontà di mantenere la sanità tra le massime priorità della propria azione istituzionale, sia come sindaco di Caltanissetta sia come presidente della Provincia.

«Oggi abbiamo fatto quello che deve fare la politica: ascoltare i territori, mettere sul tavolo i problemi e chiedere risposte – ha dichiarato Tesauro –. La Conferenza dei Sindaci deve essere il luogo nel quale le esigenze delle nostre comunità arrivano direttamente alle istituzioni sanitarie e regionali. Nel corso della riunione sono stati affrontati anche alcuni temi particolarmente delicati, per i quali sono arrivati impegni ad accelerare i percorsi necessari al rilancio dei servizi, oltre alle altre prestazioni sanitarie che necessitano di essere potenziate.



«Abbiamo chiesto maggiore velocità e maggiore attenzione – ha aggiunto Tesauro –. Perché dietro ogni lista d’attesa c’è una persona, c’è una famiglia, c’è spesso una situazione di difficoltà. Non possiamo limitarci a registrare i problemi: dobbiamo pretendere che vengano affrontati e risolti».

Particolare attenzione è stata dedicata proprio al tema delle liste d’attesa, che rappresenta una delle principali richieste provenienti quotidianamente dai cittadini e dagli amministratori locali.

«Continuerò a sollecitare l’ASP, la Regione e tutte le istituzioni competenti affinché i tempi di attesa diminuiscano e i servizi migliorino. Non lo farò soltanto come sindaco di Caltanissetta, ma come presidente della Provincia e come rappresentante di un territorio che chiede risposte.laConferenza dei Sindaci, che intende Tesauroe e quella di rafforzare, trasformandolo in un vero strumento di interlocuzione permanente con il sistema sanitario regionale.



«I sindaci sono il primo presidio istituzionale sul territorio. Siamo noi che raccogliamo quotidianamente le preoccupazioni delle famiglie, degli anziani, dei giovani e di chi ha bisogno di cure. Per questo dobbiamo avere la forza di parlare con una voce sola e di portare quelle istanze ai tavoli regionali».

E proprio sul rapporto con la Regione e con i vertici dell’ASP, il presidente ha ribadito la necessità di passare dalle interlocuzioni agli impegni concreti.

«Ringrazio l’assessore Marcello Caruso, il direttore generale Ficarra e tutti i dirigenti presenti per il confronto di oggi. Ma da domani dobbiamo continuare a lavorare. Gli impegni assunti devono tradursi in fatti, perché questo è ciò che ci chiedono i cittadini».



La linea indicata da Tesauro è dunque chiara: massima attenzione alla sanità, confronto costante con le istituzioni competenti e presenza continua sui problemi del territorio.

«Da parte mia ci sarà la massima attenzione – ha concluso il presidente della Provincia e sindaco di Caltanissetta –. Perché prima di ogni cosa vengono i cittadini e il diritto che hanno di ricevere servizi sanitari adeguati. Questa Provincia deve far sentire la propria voce. Io ci sarò, insieme ai sindaci, per rappresentarla, per sollecitare risposte e per verificare che gli impegni vengano rispettati. Sulla sanità non arretreremo di un millimetro».