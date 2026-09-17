Bioraffineria Eni di Gela, iniziata una fase di fermata tecnica

E’ iniziata una fase di fermata tecnica della bioraffineria Eni di Gela (Caltanissetta). Gli impianti saranno interessati da interventi per il ripristino del ciclo produttivo. L’esigenza di effettuare verifiche tecniche sui sistemi del sito industriale ha portato ad anticipare la fase di fermata degli impianti, inizialmente prevista per ottobre. Dopo l’accordo del 2014, il sito gelese è stato riconvertito alla produzione di carburanti sostenibili, superando il ciclo degli idrocarburi. (ANSA).