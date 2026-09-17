Sicilia. Beni artistici recuperati a Palermo, Scarpinato: «Plauso al costante lavoro dei carabinieri»

«Recuperare e restituire alla collettività beni preziosi di ingente valore storico e culturale sottratti illecitamente è un esempio concreto dell’impegno delle istituzioni nella tutela e nella valorizzazione dei tesori del nostro territorio. Per questo motivo desidero esprimere la mia riconoscenza ai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Palermo per lo straordinario risultato raggiunto, grazie alla costante azione di contrasto della criminalità».

Lo ha detto l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, manifestando il suo apprezzamento per l’operazione dell’Arma che ha consentito di recuperare un patrimonio artistico e archeologico del valore di 400 mila euro.