Usa: “Distrutte 5 petroliere iraniane”. Teheran lancia bombe a grappolo in Giordania

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Il comando statunitense Centcom ha comunicato di avere distrutto cinque petroliere iraniane l'8 settembre "dopo che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) aveva preso di mira una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici in due occasioni negli ultimi due giorni". Nella nota si legge inoltre: "La nave da guerra statunitense ha evitato con successo i tentativi di attacco iraniani e ha proseguito il pattugliamento delle acque della regione. Nessun membro del personale americano è rimasto ferito". "In risposta ai piu' recenti attacchi falliti dell'Iran, il Centcom – si legge nella nota – ha distrutto le petroliere dell'IRGC M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 e M/T Riesco nel Golfo di Oman, nonché la M/T Derya nei pressi dell'isola di Kharg. Le forze americane hanno ordinato agli equipaggi di abbandonare le navi prima che queste venissero colpite e rese inservibili. L'Iran ha utilizzato queste petroliere nell'ambito di una rete occulta multimiliardaria che finanzia l'IRGC e i suoi gruppi affiliati nella regione. L'Iran non dispone di mezzi per difendere tali imbarcazioni. Il 5 settembre, le forze del Centcom avevano già distrutto tre petroliere iraniane dopo che l'IRGC aveva tentato di attaccare una portaerei e un cacciatorpediniere lanciamissili statunitensi. Tutti i tentativi dell'IRGC contro le navi da guerra della Marina statunitense sono falliti". Il segretario di Stato Marco Rubio ha avvertito che gli Stati Uniti continueranno a prendere di mira le petroliere iraniane in risposta ai continui attacchi contro le navi da guerra americane. "L’Iran continua a cercare di colpire le navi da guerra statunitensi" ha dichiarato Rubio ai giornalisti in Colombia. "E ogni volta che lo faranno o tenteranno di farlo, perderanno delle petroliere". "E penso che lo vedrete di nuovo oggi", ha poi aggiunto, riferendosi proprio agli attacchi statunitensi contro le 5 cinque petroliere iraniane. L’Iran dal canto suo, oltre a dichiarare di aver attaccato due navi statunitensi, otto petroliere e 10 "imbarcazioni non conformi" che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, hanno lanciato missili balistici contro obiettivi statunitensi in Giordania", ha riferito Fox News durante il programma 'Special Report', citando un funzionario statunitense. "Possiamo confermare che l’Iran ha lanciato missili balistici, incluse munizioni a grappolo, contro obiettivi Usa in Giordania. La situazione è dinamica", ha dichiarato il funzionario. Le Forze armate giordane, ha riferito sempre Fox News, hanno dichiarato martedì che i sistemi di difesa aerea del Paese hanno intercettato 20 missili balistici lanciati verso il territorio giordano. Secondo quanto riferito dai media statali giordani, "18 missili sono stati intercettati e distrutti, mentre altri due sono caduti in aree prive di persone". Intanto i prezzi del petrolio sono saliti nelle prime contrattazioni in Asia, avvicinandosi alla soglia dei 100 dollari al barile. A spingere i mercati è il timore che l’escalation del conflitto in Medio Oriente possa provocare ulteriori interruzioni delle forniture provenienti dalla regione, una delle principali aree produttrici di greggio al mondo. Il Brent, il contratto di riferimento internazionale, è salito fino a 99,38 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate (Wti), principale riferimento per il mercato statunitense, si è attestato a 94,51 dollari.

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