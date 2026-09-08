Aggrediscono il padre dopo una lite e lui si rifugia in auto, arrestati due fratelli nel Catanese

La polizia di Stato ha arrestato due fratelli di Acireale ritenuti responsabili di maltrattamenti nei confronti dei loro genitori. I due uomini avrebbero colpito il padre al volto, senza un apparente motivo, a seguito di una lite per futili motivi. È stata la stessa vittima a chiedere l’intervento dei poliziotti, mediante una segnalazione al numero unico d’emergenza 112. In pochi minuti, una pattuglia del Commissariato ha raggiunto l’abitazione, trovando l’aggredito con un evidente ematoma all’altezza dell’occhio sinistro. Per sfuggire alla furia dei figli, l’uomo si sarebbe rifugiato nella sua auto, ma entrambi lo avrebbero inseguito, cercando di sfondare il vetro del veicolo con l’obiettivo di impedirgli di allontanarsi. In queste fasi concitate, l’uomo sarebbe riuscito a lanciare l’allarme e, successivamente, temendo per la propria incolumità, sarebbe riuscito a fuggire e a trovare riparo in casa da un parente che abita nella stessa zona. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, entrambi gli aggressori già in passato si sarebbero resi protagonisti di analoghi episodi violenti nei confronti dei genitori che li avevano denunciati, al punto da essere stati destinatari del provvedimento amministrativo dell’ammonimento del Questore. Ciononostante, i due avrebbero continuato nei maltrattamenti, quasi quotidianamente, fino all’ultima circostanza per la quale è scattata una nuova denuncia, presentata dal padre. I due sono stati arrestati per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e, su disposizione della Procura di Catania, sono stati condotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida da parte del Gip. (ANSA).