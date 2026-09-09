Caltanissetta. Concluso il Centro Estivo Comunale “Sulle ali del divertimento e dell’inclusione”: un’esperienza all’insegna della scoperta e della condivisione

Si è concluso il 3 settembre, con un bilancio ricco di emozioni, esperienze e momenti di condivisione, il Centro Estivo Comunale “Sulle ali del divertimento e dell’inclusione”, promosso dall’APS Sulle Ali della Musica e realizzato nell’ambito dei Centri Estivi Comunali 2026 del Comune di Caltanissetta. Un percorso iniziato il 20 luglio, che ha coinvolto numerosi bambini e ragazzi nella sede del plesso Pantano, trasformando le mattinate estive in un’occasione di crescita, socializzazione, creatività e scoperta. Il progetto, nato con l’obiettivo di coniugare divertimento e inclusione, ha proposto un ricco programma di attività: laboratori artistici, musica, danza, sport e lettura creativa, offrendo ai partecipanti la possibilità di sperimentarsi in ambiti diversi e, soprattutto, di stare insieme. Ma il vero valore del nostro Centro Estivo, è stato rappresentato dalle relazioni nate giorno dopo giorno di bambini con storie, culture e situazioni familiari differenti che hanno condiviso giochi, laboratori ed esperienze, imparando a conoscersi e ad accogliersi reciprocamente. Grazie alla disponibilità dei mezzi di trasporto appartenenti al Gruppo Volontari e Protezione Civile dell’ANPS di Caltanissetta, hanno potuto partecipare al centro estivo, i bambini extracomunitari provenienti dai quartieri del centro storico. Per questi bambini appartenenti a famiglie che vivono situazioni di particolare fragilità economica e sociale, la partecipazione al Centro Estivo ha rappresentato non soltanto un’opportunità di svago durante l’estate, ma anche uno spazio di relazione e integrazione. Il percorso è stato valorizzato da due importanti uscite didattiche e naturalistiche, pensate per permettere ai bambini di conoscere e vivere direttamente il territorio. La prima gita ha portato i partecipanti a Piazza Armerina, con la visita guidata alla Villa Romana del Casale, e al Parco Proserpina di Pergusa, unendo cultura, storia e natura. La seconda uscita si è svolta presso il Parco “Sotto il Monastero” di Caltanissetta, dove i bambini sono stati coinvolti in una particolare caccia al tesoro: la “Caccia alla pianta”. “Sulle ali del divertimento e dell’inclusione” non è stato soltanto il nome del progetto, ma il principio che ha accompagnato l’intero percorso: dare a ogni bambino la possibilità di sentirsi parte di un gruppo, di esprimersi, di scoprire nuove cose e di vivere un’estate fatta di amicizia, rispetto e condivisione. L’APS Sulle Ali della Musica ringrazia il Dipartimento per le politiche della famiglia e per la collaborazione l’assessore Ermanno Pasqualino, la dott.ssa Giuseppina Licata Caruso, la D.S. Rossana Ambra, l’Associazione Copiosa Redenzione , il presidente del Comitato di quartiere San Luca Nello Ambra, i responsabili dei laboratori, gli animatori e tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, ma soprattutto ringrazia i bambini e i ragazzi, veri protagonisti del centro estivo.