 Frana Niscemi: nuova frattura. Ciciliano, controlli costanti

“E’ assolutamente normale che si verifichino delle fessurazioni, proprio per questo proseguono le attivita’ di monitoraggio. La frattura che si e’ aperta e’ in una zona rossa e non vi sono problemi di incolumita’ per la comunita’. Insieme al Comune ci stiamo muovendo per mettere delle strutture che cerchino di ridurre questa fessurazione. La migliore cosa che possiamo fare e’ continuare a monitorare soprattutto dal punto di vista geologico”.

Lo afferma il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, oggi a Niscemi per presiedere un vertice operativo, in merito all’apertura di una nuova frattura. “Siamo di fronte – ha aggiunto Ciciliano – a una frana molto estesa. Si tratta in realta’ di tre frane. Le due vicine al centro cittadino sono pressoche’ ferme e si sta gia’ ragionando per i ristori alle famiglie le cui case sono crollate e per eseguire le opere idrauliche di messa in sicurezza del versante. Sono stati prodotti e presentati due documenti di fattibilita’ delle alternative progettuali, uno per il torrente Benefizio, l’altro per il versante sud, i quali verranno approvati nelle prossime ore e subito dopo potranno andare in gara