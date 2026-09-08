Caltanissetta. Risiko: il 10 settembre, presso Eclettica Street Factory di via Rochester, inizierà il XXV° torneo interno

CALTANISSETTA. Il 10 settembre, alle 20,15 (start 20,30) presso Eclettica Street Factory di via Rochester, inizierà il XXV° torneo interno o campionato periodico. Dopo la pausa di agosto, che pausa non è stata vista l’organizzazione della seconda edizione del torneo Open “Sotto le stelle cadenti” e la “Maratona estiva 2026”, ricomincia l’attività ordinaria con l’organizzazione della venticinquesima edizione di un torneo interno o campionato periodico, che da punti per la classifica del Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno Eclettica.

“Nella classifica del Ranking Nazionale Live, formata da circa 1500 tra giocatrici e giocatori che giocano “Live”, allo stato attuale, abbiamo sei del nostro Club nelle prime posizioni. Con Andrea Kiswarday terzo assoluto. – dichiarano dal direttivo – Anche nell’organizzazione di eventi siamo soddisfatti, nei primi otto mesi si sono giocati: quattro tornei interni, compresa la maratona estiva; cinque tornei Open e il Raduno del Sud. A questo va aggiunta la nostra presenza alla “Festa della Primavera”, siamo stati presenti ad una serata di giochi a Serradifalco presso il bar pub “Clichè”, abbiamo organizzato l’Open “Sotto le stelle cadenti” in quella splendida location che è l’Osservatorio Astronomico di Montedoro.

Siamo soddisfatti per quello che sinora siamo riusciti a fare e abbiamo già programmato l’attività da settembre a dicembre con due tornei interni, la tappa del Campionato Regionale individuale ed un paio di tornei Open. Inoltre la partecipazione al Campionato Nazionale a Squadre e la partecipazione di nostri giocatori ad eventi organizzati da altri Club”. Insomma un’attività di tutto rispetto con giocatori e giocatrici che sono diventati una realtà a livello regionale e nazionale. Appuntamento a tutti giovedì alle ore 20.15 da Eclettica.