Controcorrente, l’ex pm Antonio Ingroia aderisce al movimento di La Vardera

Antonio Ingroia entra a far parte del movimento Controcorrente di Ismaele La Vardera. L’adesione e’ arrivata a margine degli “Stati Generali” del movimento di Ismaele La Vardera, svoltisi ad Agrigento tra il 5 e 6 settembre. Ingroia manterra’ contestualmente i suoi ruoli di presidente di un movimento politico nazionale come Azione civile e della Fondazione Spazio Legalita’. Alla base di questa decisione – spiega Ingroia – c’e’ la condivisione di valori che converge in una visione politica nella quale la legalita’ rappresenta un elemento centrale e non negoziabile”. “La mia adesione – prosegue l’ex pm del processo ‘Trattativa Stato-mafia’ e oggi avvocato – e’ espressione della mia volonta’ di contribuire attivamente a un progetto nel quale riconosco idee e obiettivi che considero importanti per il futuro della Sicilia e applicabili anche a livello nazionale. Mettero’ a disposizione la mia esperienza e il mio impegno nella difesa della legalita’ e della Costituzione per supportare il movimento nella sua attivita’, con l’obiettivo di contribuire alle istanze di cambiamento ormai non piu’ differibili, che vogliamo portare avanti insieme”. (AGI)