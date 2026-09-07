Antonio Ingroia entra a far parte del movimento Controcorrente di Ismaele La Vardera. L’adesione e’ arrivata a margine degli “Stati Generali” del movimento di Ismaele La Vardera, svoltisi ad Agrigento tra il 5 e 6 settembre. Ingroia manterra’ contestualmente i suoi ruoli di presidente di un movimento politico nazionale come Azione civile e della Fondazione Spazio Legalita’. Alla base di questa decisione – spiega Ingroia – c’e’ la condivisione di valori che converge in una visione politica nella quale la legalita’ rappresenta un elemento centrale e non negoziabile”. “La mia adesione – prosegue l’ex pm del processo ‘Trattativa Stato-mafia’ e oggi avvocato – e’ espressione della mia volonta’ di contribuire attivamente a un progetto nel quale riconosco idee e obiettivi che considero importanti per il futuro della Sicilia e applicabili anche a livello nazionale. Mettero’ a disposizione la mia esperienza e il mio impegno nella difesa della legalita’ e della Costituzione per supportare il movimento nella sua attivita’, con l’obiettivo di contribuire alle istanze di cambiamento ormai non piu’ differibili, che vogliamo portare avanti insieme”. (AGI)
Controcorrente, l’ex pm Antonio Ingroia aderisce al movimento di La Vardera
Lun, 07/09/2026 - 08:47
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