Caltanissetta, daspo urbano: Emessi dal Questore Marco Giambra due provvedimenti di prevenzione per arginare le condotte antisociali

CALTANISSETTA. Il Questore della Provincia di Caltanissetta Marco Giambra ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento per arginare le condotte antisociali nei centri urbani. Un trentenne in evidente stato di ubriachezza, nel capoluogo, lo scorso 31 agosto è stato tratto in arresto dagli agenti della sezione volanti poiché, senza alcun apparente motivo, aveva assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti dei dipendenti di un pub.

L’uomo, gravati da precedenti penali, si è poi scagliato contro gli agenti intervenuti colpendo uno di essi. Il predetto per un anno non potrà accedere o stazionare in una serie di attività commerciali elencate nel provvedimento di prevenzione. Analogamente, a Mussomeli, un ventenne in stato di ubriachezza, che lo scorso 28 agosto aveva aggredito alcuni ragazzi in un bar, si è reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti della pattuglia dell’Arma dei Carabinieri intervenuta nell’esercizio commerciale.

Successivamente, nella stessa serata il ventenne si è reso autore del danneggiamento di diverse autovetture parcheggiate in una via limitrofa a piazza Umberto I. Il ventenne per tre anni non potrà accedere o stazionare in una serie di attività commerciali elencate nel provvedimento di prevenzione. La misura è stata stabilita nella sua durata massima alla luce dei gravi pregiudizi penali del giovane, che denotano una elevata pericolosità sociale.