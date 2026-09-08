Caltanissetta. Gran successo su tutte le piattaforme musicali per la cantante nissena Maria Teresa Cirasa con “Un anno senza te”

CALTANISSETTA. “Un anno senza te” è il titolo del singolo con cui Maria Teresa Cirasa, nissena, ha fatto il suo ingresso nel mondo della musica, presentandosi al pubblico con un progetto dal forte valore emotivo. Il brano è stato scritto da Antonio Bonura insieme alla stessa Maria Teresa Cirasa, mentre la produzione è curata da Corrado Sillitti.

Sebbene rappresenti la sua prima esperienza discografica, Un anno senza te è il frutto di un percorso umano e professionale ricco di sfide e traguardi.

Sportiva, tecnico, arbitro, scrittrice e oggi anche cantante, Maria Teresa ha deciso di intraprendere una nuova avventura, dando voce a una passione coltivata nel tempo. Il suo cammino racconta una persona dinamica, sempre pronta ad affrontare nuove esperienze e ad ampliare i propri orizzonti. La musica diventa così un’ulteriore forma di espressione, attraverso la quale trasmettere sentimenti autentici e raccontare una parte più profonda di sé.

Con Un anno senza te, brano che si trova in tutte le piattaforme digitali, Maria Teresa Cirasa inaugura una nuova fase del suo percorso artistico. Dopo l’impegno nello sport, gli studi universitari e l’esperienza nel mondo della scrittura, sceglie di esprimersi anche attraverso il canto, dando vita a un progetto che segna l’inizio della sua esperienza musicale.