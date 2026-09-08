Caltanissetta. Replica del Cup dell’Asp a presunti disservizi del Centro unico di Prenotazione: “S’è verificato un disservizio di natura telefonica sulle linee esterne”

CALTANISSETTA. In merito alla segnalazione, pubblicata a mezzo stampa, di un utente non identificato sui tempi di attesa del Centro Unico di Prenotazione, il Responsabile del CUP dell’ASP di Caltanissetta fa presente che nella giornata del 25 agosto si è verificato un disservizio di natura esclusivamente telefonica sulle linee esterne. Si è trattato di un guasto tecnico del tutto indipendente dalle azioni e dalla volontà dell’Azienda, che è stato comunque tempestivamente comunicato al Centro Elaborazione Dati e al servizio telefonico dell’ASP per una pronta risoluzione.

“A tal proposito – si legge in una nota dell’Asp di Caltanissetta – si desidera rettificare una fondamentale inesattezza presente nell’articolo: il numero di telefono corretto del Call Center aziendale è lo 0934506506 e non quello a cui erroneamente si è rivolto l’utente. È del tutto evidente che, laddove l’utente abbia composto il recapito indicato sul giornale, non avrebbe mai potuto ricevere alcuna risposta dagli operatori. Si invita pertanto l’utenza a verificare la corretta composizione del recapito telefonico. Si intende inoltre sottolineare che non risulta alcuna segnalazione o contatto da parte di un utente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), struttura preposta per legge proprio ad accogliere questo tipo di istanze, a fornire chiarimenti e a prestare la dovuta assistenza ai cittadini.

Si intende infine ricordare che, anche di fronte a un temporaneo guasto delle linee telefoniche, i cittadini hanno sempre a disposizione diversi canali alternativi per la prenotazione delle prestazioni sanitarie, a partire dalla rete capillare delle farmacie del territorio, oltre all’applicazione aziendale e ai servizi online. Si respinge con fermezza l’accostamento tra un isolato problema tecnico alle linee, durato una sola giornata, e la presunta necessità di dover ricorrere a prestazioni sanitarie private a pagamento. L’ASP di Caltanissetta conferma il proprio quotidiano impegno nel garantire l’accesso al servizio sanitario pubblico e nel tutelare i bisogni di cura dell’intera comunità”.