Superenalotto, jackpot entra nella storia: solo tre volte in 28 anni ha superato i 200 milioni

In palio per il concorso SuperEnalotto di questa sera ci sono 221,5 milioni di euro: è il montepremi più alto del mondo e il secondo nella storia del gioco. Il “6” raggiunge così il primato internazionale per la terza volta dall’inizio del 2026, davanti anche alle lotterie Powerball e Mega Millions.

C’è poi un’altra curiosità: solo tre volte in 28 anni il Jackpot ha superato la soglia dei 200 milioni di euro. Prima di oggi era accaduto nel 2019, quando si raggiunsero i 209,2 milioni di euro, centrati a Lodi il 13 agosto, e nel 2023, quando si arrivò al record assoluto di 371,1 milioni di euro, assegnati il 16 febbraio attraverso la Bacheca dei Sistemi. La crescita del “6” prosegue da oltre quindici mesi. L’ultimo, da 35,4 milioni di euro, è stato infatti centrato a Desenzano del Garda (BS) il 22 maggio 2025, con una schedina da 5 euro.

Ecco la classifica delle 10 vincite più alte nella storia del gioco: 1. 371,1 milioni di euro il 16/02/2023 – Bacheca dei Sistemi – 90 quote 2. 209,2 milioni di euro il 13/08/2019 – Lodi (LO) 3. 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote 4. 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV) 5. 156,3 milioni di euro il 22/05/2021 – Montappone (FM) 6. 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 – Bagnone (MS) 7. 139 milioni di euro il 09/02/2010 – Parma (PR) e Pistoia (PT) 8. 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 – Caltanissetta (CL) 9. 101,5 milioni di euro il 10/05/2024 – Napoli (NA) 10. 100,8 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania (CT).