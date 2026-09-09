Caltanissetta. Il 12 settembre presso l’OMCeO incontro formativo dal titolo “Prevenzione è Cura”

CALTANISSETTA. Archiviata la stagione estiva si torna in aula per fare formazione. In programma, nella sala convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta, il secondo incontro del ciclo di eventi dal titolo “Prevenzione è cura”, organizzati con il contributo della FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri e il patrocinio gratuito dell’Asp nissena. A partire dalle 8:30 di sabato 12 settembre 2026 medici, biologi e psicologi potranno partecipare gratuitamente al corso sul carcinoma del colon-retto, che prevede il conferimento di 6 crediti formativi preassegnati.

Il titolo dell’appuntamento di sabato è “Carcinoma del colon-retto: Prevenzione, diagnosi, terapia”. Dopo i saluti istituzionali da parte del Presidente dell’OMCeO nisseno Giovanni D’Ippolito, i medici Giovanni Ciaccio e Roberto Valenza, nonché moderatori dell’evento, introdurrano i numerosi professionisti che interverranno durante la giornata. Il fil rouge sarà la prevenzione, da quella primaria e quindi stili di vita e fattori di rischio a quella secondaria con gli screening e poi ancora verranno affrontati tanti argomenti, dalla diagnosi al follow-up, terapie e sostegno anche psicologico.

“Crediamo che la chiave del successo di questi pazienti sia di ricercare nella sinergia professionale tra le figure che compongono i gruppi multidisciplinari di oncologia”, si legge nel relazionale. “Il nostro obiettivo è quello di promuovere la salute e diffondere le giuste conoscenze in termini di prevenzione tra i cittadini- ha sottolineato il Presidente dell’OMCeO provinciale Giovanni D’Ippolito- per tale ragione è importante aggiornare i nostri colleghi sulle nuove strategie di prevenzione e potenziare le conoscenze scientifiche tra i professionisti, in particolare tra coloro i quali operano nel contesto della medicina territoriale e di rete”.