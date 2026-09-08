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Caltanissetta. Atti persecutori, maltrattamenti e violazione del divieto di avvicinamento: un arresto della Polizia e due provvedimenti restrittivi

Redazione 3

Caltanissetta. Atti persecutori, maltrattamenti e violazione del divieto di avvicinamento: un arresto della Polizia e due provvedimenti restrittivi

Mar, 08/09/2026 - 10:11

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Caltanissetta, atti persecutori, lesioni e maltrattamenti: la Polizia di Stato ha eseguito un arresto e notificato due provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall’autorità giudiziaria. Un cinquantenne, colto nella flagranza di reato per aver violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, è stato arrestato e, su disposizione dell’A.G., condotto ai domiciliari. Ad altri due soggetti, un quarantottenne e un quarantaquattrenne, sono state invece notificate misure cautelari personali. Il quarantottenne, indagato per atti persecutori e lesioni, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di mantenersi a una distanza non inferiore a mille metri dalla predetta e dai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, nonché il divieto di comunicare, con qualunque mezzo; il quarantaquattrenne, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. con l’applicazione del braccialetto elettronico.

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