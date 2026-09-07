Sicilia, processo assessore regionale Amata: udienza rinviata al 12 ottobre

E’ durata solo pochi minuti, davanti al a tribunale di Palermo, la prima udienza del processo a carico dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, accusata di corruzione. Accusa e difesa hanno depositato la lista testi. Il processo è stato rinviato al 12 ottobre. Il presidente del collegio Fabrizio La Cascia ha poi indicato il calendario per le udienze successive, a partire da quella del 13 gennaio 2027. (Ter/Adnkronos)