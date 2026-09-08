Carburanti, prezzo settimanale benzina oltre 2 euro (+0,9%) e gasolio a 2,114 euro (+0,8%) Verona, 08 set (GEA) – Nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre, secondo l’aggiornamento dell’Osservatorio carburanti del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), il prezzo della benzina è aumentato a 2,034 euro al litro rispetto alla precedente settimana (+18 millesimi, +0,89%), mentre il gasolio ha raggiunto 2,142 euro/litro (+18,4 millesimi, +0,86%). Sostanzialmente stabile il Gpl, il cui prezzo medio settimanale si attesta a 0,77 euro/litro (+0,2%).