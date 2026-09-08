Santa Caterina. Si lavora alla predisposizione del bando per l’affidamento in gestione del campo sportivo comunale

SANTA CATERINA. E’ stata effettuata la manutenzione ordinaria del campo sportivo comunale “Falcone – Borsellino”. Il sindaco, nel darne comunicazione, ha sottolineato che si tratta di un bene pubblico per il quale è fondamentale che ciascuno contribuisca a custodirlo, rispettarlo e preservarlo, avendone cura.

“Stiamo lavorando alla predisposizione del bando per l’affidamento in gestione dell’impianto, con l’obiettivo di garantirne una gestione adeguata e una costante valorizzazione della struttura. Il 16 settembre è previsto il collaudo generale da parte della LND di Roma, ultimo importante passaggio prima della piena operatività dell’impianto. Manca ormai davvero poco, dopo di che torneremo a vivere le nostre domeniche allo stadio”.