Frana Niscemi: Ciciliano, pronti 150 mln per ristori e opere

“Abbiamo a disposizione 150 milioni di euro; 75 milioni sono destinati agli indennizzi per le famiglie e al piano demolizioni e gli altri 75 alla messa in sicurezza del versante. Gli indennizzi sono stati tempestivi con un’ordinanza approvata all’inizio di agosto. Prevede dei contributi per coloro che hanno perso la casa e per coloro la cui casa non e’ crollata ma e’ in una zona non recuperabile”. Lo ha affermato il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, oggi a Niscemi per presiedere un vertice operativo. Tre le possibilita’ previste dalla norma, ha spiegato: il ristoro determinato dalla volonta’ del cittadino di comprare casa nuova, oppure comprare il terreno e costruire casa nuova, o ancora avere un contributo se dovesse decidere di non voler acquisire o acquistare una nuova casa a Niscemi. Ciciliano ha poi sottolineato che sono stati “condiviso con il sindaco di Niscemi e i consiglieri comunali due documenti importanti di carattere tecnico che riguardano essenzialmente la messa in sicurezza del torrente Benefizio e la messa in sicurezza della frana sud che tra qualche ora approvero’ formalmente con un decreto del commissario straordinario. Sara’ l’inizio formale dal punto di vista amministrativo per andare in gara”. Ha assicurato: “Ci stiamo muovendo in maniera rapida per la messa in sicurezza del versante frana. Ci stiamo muovendo rapidamente anche per i ristori da erogare a coloro che hanno perso la casa. Siamo in attesa che il Comune condivida, insieme alla struttura del commissario, un avviso pubblico per fare in modo che i cittadini possano attingere ai contributi del commissario straordinario