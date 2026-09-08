Migrante nascosto nel bagaglio di un’auto muore sul traghetto da Tunisi a Palermo

Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un’auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. E’ stata la proprietaria della vettura, anche lei tunisina, ad accorgersi della morte del giovane.

La posizione della donna è adesso al vaglio della Procura. Il personale del traghetto ha contattato la polizia marittima che ha atteso al porto di Palermo l’arrivo della nave. Nel frattempo in porto è arrivato il medico legale che ha eseguito la prima ispezione. La Procura ha disposto l’autopsia.