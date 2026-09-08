Escursionista colto da malore sull’isola di Levanzo, salvato da Soccorso Alpino e Aeronautica Militare

Un escursionista colto da malore sull’isola di Levanzo nell’arcipelago delle isole Egadi al largo della costa occidentale della Sicilia, è stato tratto in salvo grazie all’intervento tempestivo di un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Re-scue). La richiesta di intervento giunta nel pomeriggio di ieri, ha visto l’immediata attivazione dell’equipaggio in stato di prontezza per il servizio di allarme. L’elicottero si è prima diretto verso la località di Castellammare del Golfo per imbarcare due operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, necessari per coadiuvare l’equipaggio militare nelle operazioni di soccorso. Raggiunta l’area delle operazioni, gli operatori hanno individuato l’uomo, impossibilitato a proseguire autonomamente il cammino in quanto colto da malore. Mediante l’uso del verricello, l’uomo è stato rapidamente messo in sicurezza e recuperato a bordo del velivolo. Concluse le operazioni sul posto, l’elicottero si è diretto verso l’ospedale San Antonio Abate di Trapani, dove il paziente è stato affidato al personale sanitario per gli accertamenti e le cure del caso. Successivamente, l’assetto dell’Aeronautica Militare si è portato a Castellammare del Golfo per lo sbarco dei tecnici del Soccorso Alpino, per poi far rientro alla base di Trapani e riprendere il normale servizio di prontezza operativa. (Adnkronos)