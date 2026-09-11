Ultimate Championship, oggi al via il ‘Mondiale dei Mondiali: da Jacobs a Tamberi, azzurri in gara e dove vederli

(Adnkronos) – Tutto pronto per il gran finale. Oggi, venerdì 11 settembre, inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del 'Mondiale dei Mondiali' di atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare – dai 100 metri al salto in lungo – i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Marcell Jacobs (che tornerà a competere dopo l'infortunio rimediato agli Europei di Birmingham) e Gianmarco Tamberi (fresco di oro nella rassegna continentale e ai Giochi del Mediterraneo). Ecco gli atleti italiani impegnati nelle gare, gli orari e dove vederle in tv e streaming. Ecco il programma e gli italiani in gara all'Ultimate Championship, il Mondiale dei Mondiali di atletica:

Venerdì 11 settembre

19:08 – 4×100 mista 19:13 – salto in alto femminile 19:19 – 400 metri maschile (semifinale) 19:23 – martello maschile 20:04 – 100hs femminili (semifinale) 20:08 – salto con l'asta maschile 20:21 – 110hs maschili (semifinale) 20:36 – 5000 metri maschili 20:53 – salto in lungo femminile – Iapichino 20:57 – 800 metri femminili (semifinale) – Coiro 21:20 – 100hs femminili 21:49 – 110hs maschili

Sabato 12 settembre

18:08 – 400 metri femminili 18:13 – giavellotto femminile 18:18 – 400 metri maschili 18:26 – 800 metri maschili (semifinale) – Pernici :43 – salto con l'asta femminile 18:46 – 400hs femminili (semifinale) – Folorunso 19:04 – 100 metri femminili (semifinale) – Dosso 19:21 – 100 metri maschili (semifinale) – Jacobs 19:36 – 1500 metri femminili 19:44 – salto in lungo maschile 19:57 – 400hs maschili 20:18 – 800 metri femminili – ev. Coiro 20:38 – 100 metri femminili – ev. Dosso 20:49 – 100 metri maschili – ev. Jacobs

Domenica 13 settembre

18:08 – 400hs femminili – ev. Folorunso 18:13 – giavellotto maschile 18:18 – 200 metri maschili (semifinale) 18:36 – 400hs maschili 18:44 – 200 metri femminili (semifinale) 19:04 – salto in alto maschile – Tamberi 19:10 – 5000 metri femminili 19:34 – salto triplo femminile – Derkach 19:41 – 800 metri maschili – ev. Pernici 19:53 – 4×400 mista – Italia 20:12 – 1500 metri maschili 20:38 -200 metri maschili 20:49 – 200 metri femminili L'Ultimate Championship è una sorta di 'super finale' della stagione di atletica, a cui partecipano atleti invitati sulla base dei risultati ottenuti, che si affronteranno nelle varie discipline per decretare i campioni assoluti della stagione. In Italia, le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (in chiaro) e sui canali Sky Sport (per gli abbonati), oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e NOW.

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