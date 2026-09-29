Santa Caterina. Infarto rilevato in farmacia: salvata la vita ad una 80enne da un Elettrocardiogramma

SANTA CATERINA. Grazie a un elettrocardiogramma eseguito presso la farmacia Abela, è stata salvata la vita a una donna di 80 anni colpita da infarto. La signora si era recata in farmacia nel primo pomeriggio per un semplice ECG di controllo. L’esame, refertato in pochi minuti in telemedicina dal cardiologo, ha evidenziato un quadro gravissimo: infarto acuto del miocardio in atto.

Racconta il Dott. Francesco Abela, titolare della Farmacia Abela: “Non abbiamo avuto un attimo di esitazione. Appena ricevuto il referto che indicava un infarto in corso, abbiamo immediatamente allertato il 118, tenuto sotto costante monitoraggio la signora e tranquillizzato i familiari in attesa dell’ambulanza. In questi frangenti ogni secondo fa la differenza”. Trasportata d’urgenza in ospedale, la donna è stata sottoposta ad intervento salvavita. L’operazione è perfettamente riuscita e oggi la paziente è fuori pericolo.

“Se quell’ECG non fosse stato eseguito in quel preciso momento, probabilmente oggi staremmo raccontando un’altra storia” – aggiunge il Dott. Abela.Un episodio che dimostra come la Farmacia Abela non sia solo dispensazione di farmaci, ma un vero presidio di salute sul territorio, una sentinella sempre pronta ad intervenire. Non è la prima volta. Nel corso degli anni ci siamo trovati più volte a fare la differenza: dal rilevamento di valori pressori a livelli critici al riconoscimento tempestivo di sintomi cardiologici. Essere farmacisti oggi significa proprio questo: essere un punto di riferimento concreto per la comunità

Il Dott. Abela conclude con un ringraziamento e un pensiero per la paziente: “Un grazie al personale del 118 e all’équipe di Cardiologia per la straordinaria tempestività e professionalità. La nostra più grande soddisfazione resta una sola: sapere che quella donna tornerà ad abbracciare i suoi cari”.