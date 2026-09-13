Salute

Torino, 83enne aggredita dal marito: è in gravi condizioni

AdnKronos

Torino, 83enne aggredita dal marito: è in gravi condizioni

Dom, 13/09/2026 - 15:06

Condividi su:

(Adnkronos) – Una donna di 83 anni è stata aggredita questa mattina dal marito 87enne nella loro abitazione in via Franca, a Torino. Trasportata in elisoccorso all'ospedale Molinette, è ricoverata in gravi condizioni. Al vaglio la posizione dell'uomo, che si è presentato spontaneamente ai carabinieri.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta