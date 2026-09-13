Torino, 83enne aggredita dal marito: è in gravi condizioni

(Adnkronos) – Una donna di 83 anni è stata aggredita questa mattina dal marito 87enne nella loro abitazione in via Franca, a Torino. Trasportata in elisoccorso all'ospedale Molinette, è ricoverata in gravi condizioni. Al vaglio la posizione dell'uomo, che si è presentato spontaneamente ai carabinieri.

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