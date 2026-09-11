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Spagna: ragazza trans sepolta con nome maschile, indagati genitori

Redazione

Spagna: ragazza trans sepolta con nome maschile, indagati genitori

Ven, 11/09/2026 - 17:34

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Un tribunale spagnolo, nella provincia di Alicante, ha avviato un procedimento penale contro i genitori di Daniela, una ragazza trans che si è suicidata a 21 anni e che è stata sepolta nel cimitero, nella cappella di famiglia, con l’immagine e il nome precedenti alla sua transizione, ovvero di quando era un uomo. La notizia è stata riportata dai principali media spagnoli tra cui El Paìs e LaSexta.

Secondo il racconto di un’amica della giovane, i genitori hanno costretto la figlia trans per tutta la sua vita a seguire terapie di conversione. “La costringevano a tagliarsi i capelli, a fare sport per irrobustirsi e avere un fisico apparentemente maschile”, ha raccontato Alana, citata dall’emittente LaSexta. La procura ravvisa gli estremi di un crimine d’odio. 

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