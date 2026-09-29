Migranti: arrivano da soli a Lampedusa, rintracciati in 83

83 migranti sono riusciti a raggiungere autonomamente la costa di Lampedusa a bordo di un barcone di 12 metri. Il gruppo, composto da afghani, bengalesi, eritrei, pakistani e siriani, fra cui una donna e un minore, e’ stato rintracciato a Cala Maluk dai militari della tenenza della guardia di finanza. I migranti hanno riferito di essere partiti da Zuwarah, in Libia, e di avere pagato fra 2.500 e 4.700 euro per la traversata. Dopo il rintraccio sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove le presenze sono salite a 204. Nel pomeriggio e’ previsto il trasferimento di 120 ospiti con un volo Oim diretto a Bologna