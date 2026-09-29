Anas Sicilia, conclusa l’iniziativa per la mobilità sostenibile

Sensibilizzare sui temi della mobilità sostenibile partendo dalle abitudini quotidiane e dal coinvolgimento diretto dei dipendenti. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da Anas Sicilia in occasione della Settimana della Mobilità.

I dipendenti della Struttura Territoriale che hanno aderito al progetto hanno condiviso esperienze, comportamenti e buone pratiche legate a forme di spostamento più sostenibili, accompagnandole in alcuni casi anche con immagini e testimonianze personali.

A conclusione dell’iniziativa, i partecipanti sono stati ricevuti dal Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, ingegnere Nicola Montesano, che ha consegnato loro un attestato di partecipazione.

«La mobilità sostenibile è una sfida che coinvolge istituzioni, imprese e cittadini e che richiede prima di tutto un cambiamento culturale – ha dichiarato Montesano –. Anche le scelte individuali possono contribuire a ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti e a promuovere un modello di mobilità più consapevole».

Per Montesano, il tema della sostenibilità è strettamente legato anche al ruolo di Anas nel territorio: «Il nostro lavoro è rivolto ogni giorno a garantire infrastrutture sicure, efficienti e moderne. Accanto a questo impegno, è importante favorire una maggiore attenzione ai comportamenti e alle buone pratiche che possono migliorare la qualità della mobilità e, più in generale, la qualità della vita».

L’iniziativa ha voluto così trasformare la Settimana della Mobilità in un’occasione concreta di partecipazione, coinvolgendo direttamente il personale e valorizzando l’impegno di chi ha scelto di condividere la propria esperienza.

Un momento di confronto che punta a rafforzare, anche all’interno della Struttura Territoriale Sicilia, una cultura sempre più orientata alla sostenibilità e alla responsabilità ambientale.