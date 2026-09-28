Caltanissetta, la Real Maestranza ha il suo nuovo Capitano per il 2027: è il maestro marmista Salvatore Fiocco

CALTANISSETTA – Come da tradizione, in occasione della solennità del Santo Patrono San Michele Arcangelo, la Real Maestranza di Caltanissetta rende noto il nome del Capitano che guiderà la storica istituzione nell’anno successivo.

Per il 2027 sarà il maestro Salvatore Fiocco, 66 anni, a ricoprire la carica di Capitano della Real Maestranza, in rappresentanza della categoria dei Marmisti. A darne l’annuncio è l’Associazione Real Maestranza Città di Caltanissetta, presieduta dal figlio Luigi Fiocco.

Artigiano marmista di lunga esperienza, Fiocco ha ricoperto in passato anche la carica di Presidente della categoria dei Marmisti, oggi guidata dal figlio Luigi. Nel 2005 fu inoltre Scudiero nell’anno del Capitano Cav. Alfonso Corbo.

Sposato con Maria Concetta Emma, è padre di tre figli, Daniela, Federica e Luigi, ed è nonno di cinque nipoti. Il suo nome si inserisce inoltre in una tradizione familiare che ha già visto il nonno Salvatore e il padre Luigi ricoprire la carica di Capitano della Real Maestranza.

Ad affiancarlo nel 2027 sarà una squadra capitanale fortemente rappresentativa della categoria.

Gaspare Corbo sarà lo Scudiero. Figlio del Cav. Alfonso Corbo, Capitano dei Marmisti nel 2005, è sposato con Angela Baiomazzola, impiegata comunale. La coppia ha una figlia, Cristina, e Gaspare è nonno di due nipoti. Il suo ruolo crea un significativo legame con il passato: proprio nel 2005 il neocapitano Salvatore Fiocco fu Scudiero di suo padre Alfonso; ventidue anni dopo sarà Gaspare ad assumere la stessa carica al fianco di Fiocco, questa volta Capitano.

Il fratello Roberto Corbo ricoprirà invece la carica di Alfiere Maggiore. Anche lui figlio del Capitano Cav. Alfonso Corbo, è sposato con Maria Tiranno ed è padre di Giorgia, Alfonso e Marta. Roberto aprirà il Corteo con il Gonfalone al suo Capitano insieme al fratello Gaspare.

La presenza della famiglia Corbo si estende anche alla generazione successiva: Alfonso Corbo sarà l’Alabardiere. Figlio dell’Alfiere Maggiore Roberto Corbo e nipote del Cav. Alfonso Corbo, rappresenta la terza generazione della famiglia coinvolta nella vita della categoria e dell’attività di famiglia.

A ricoprire la carica di Portabandiera Storico sarà Giancarlo Salerno, geometra e artigiano specializzato nella lavorazione del marmo e della pietra di Sabucina dal 1984. Figlio d’arte del maestro Umberto Salerno, porta avanti una tradizione familiare legata alla lavorazione della pietra. Padre di Floriana e Lorena, ha dedicato oltre quarant’anni al mestiere, tra decorazioni monumentali e arte funeraria.

Massimo Bugia sarà invece il Portabandiera. Marmista dal 1993, è da anni legato alla Real Maestranza, nella quale ha già ricoperto le cariche di Alabardiere e Portabandiera. Accanto al mestiere e alla passione per la Settimana Santa, centrale nella sua vita è la famiglia: la moglie Salvatrice Spagnolo, la figlia Federica e la gioia di essere nonno.

Una squadra che racconta l’identità della categoria dei Marmisti: artigiani, famiglie e generazioni diverse, accomunate dal mestiere e da un profondo legame con la Real Maestranza e la Settimana Santa nissena.

Il 2027 avrà infine un significato particolare anche per Luigi Fiocco, figlio del Capitano, oggi alla guida dell’attività artigianale di famiglia e contemporaneamente Presidente dell’Associazione Real Maestranza Città di Caltanissetta e Presidente della categoria dei Marmisti.

La giornata dedicata a San Michele Arcangelo rappresenterà anche la prima occasione pubblica per vedere insieme i protagonisti del prossimo Capitanato. Il neo Capitano Salvatore Fiocco e le cariche capitanali, accompagnati dalle rispettive mogli, prenderanno infatti parte alla processione del Santo Patrono, collocandosi dietro l’Amministrazione comunale e al seguito della Vara di San Michele Arcangelo.

Un momento che, nel segno della tradizione, aprirà ufficialmente il cammino della Real Maestranza verso il 2027.