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Sanità a Gela, Alario(Ugl): “Saremo presenti alla manifestazione del 3 ottobre a sostegno della città”

Redazione 3

Sanità a Gela, Alario(Ugl): “Saremo presenti alla manifestazione del 3 ottobre a sostegno della città”

Mar, 29/09/2026 - 09:00

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“L’Ugl parteciperà alla manifestazione del 3 ottobre, a Gela, per il potenziamento del sistema sanitario cittadino”. Lo dice il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario. “La nostra organizzazione sindacale non è interessata agli schieramenti politici o ai colori di bandiera – dice Alario – saremo alla manifestazione a sostegno della città, pur riconoscendo gli sforzi che la direzione generale Asp sta comunque mettendo in campo per un miglioramento”. Alario sottolinea che “continueremo a vigilare su ogni iniziativa che possa assicurare un pieno rispetto del diritto alla salute dei cittadini”.

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