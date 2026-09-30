Serradifalco. Il 13 ottobre nella “Sala Sturzo” del palazzo comunale, presentazione del Garante per i diritti delle persone con disabilità

SERRADIFALCO. Diritti, ascolto, partecipazione e territorio. Sono queste le parole chiave dell’incontro pubblico con cui Serradifalco presenterà ufficialmente il Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune, nella persona del dott. Carmelo Salvatore Benfante Picogna. Un nuovo riferimento istituzionale pensato per rafforzare l’attenzione dell’amministrazione comunale e del consiglio comunale verso le persone con disabilità e le loro famiglie. L’appuntamento è in programma martedì 13 ottobre 2026, alle ore 17:30, nella Sala “Luigi Sturzo” del Palazzo comunale, in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Il titolo scelto per l’iniziativa – “Dialogo, territorio, partecipazione. Per una comunità più inclusiva” – restituisce la prospettiva con cui il Comune intende presentare questa nuova figura: non soltanto un riferimento formale, ma un interlocutore capace di favorire il dialogo tra cittadini, istituzioni, servizi, associazioni e realtà del territorio.

L’incontro si aprirà con i saluti del sindaco Leonardo Burgio, dell’assessora alle Politiche della Solidarietà sociale e della Famiglia, Immigrazione ed Emigrazione Maddalena Virgadauro e del presidente del Consiglio comunale Daniele Territo. Seguiranno gli interventi di Carmela Tata, Autorità garante per le persone con disabilità della Regione Siciliana, di Maria Grazia Pignataro, presidente dell’Associazione ISPEDD – sezione di Caltanissetta, e di Laura Scalzo, assistente sociale del Comune di Serradifalco. Concluderà l’incontro Carmelo Salvatore Benfante Picogna, Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Serradifalco di recente nomina, che illustrerà il significato dell’incarico e le prospettive di lavoro sul territorio. La figura del Garante si colloca infatti all’interno di una più ampia cultura dei diritti, nella quale la disabilità non viene considerata esclusivamente come una questione assistenziale, ma come una dimensione che riguarda cittadinanza, autonomia, accessibilità, partecipazione e pari opportunità.

In questa prospettiva, il rapporto con il territorio assume un’importanza centrale. Ascoltare le persone con disabilità e le loro famiglie, raccogliere segnalazioni, favorire il confronto con gli uffici e i servizi, promuovere la conoscenza dei diritti e contribuire a individuare eventuali criticità sono alcuni degli ambiti nei quali può svilupparsi l’attività del Garante, nel rispetto delle competenze attribuite alle diverse istituzioni. La presentazione sarà dunque anche un momento di confronto aperto alla comunità. Associazioni, operatori sociali, famiglie, cittadini e realtà istituzionali sono invitati a partecipare, perché una politica efficace dell’inclusione passa anche dalla capacità di mettere in relazione esperienze e competenze diverse. L’obiettivo, in definitiva, è fare del Garante un punto di ascolto e di raccordo, capace di contribuire alla costruzione di una Serradifalco sempre più attenta ai diritti delle persone e alla piena partecipazione di tutti alla vita della comunità.