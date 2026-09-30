Serradifalco. Promossa l’iniziativa “Raccolta solidale Tappi” per sostenere la missione di Fratel Biagio Conte

SERRADIFALCO. A Serradifalco è stata promossa l’iniziativa di raccolta di tappi solidale per sostenere la causa della missione di Fratel Biagio a Palermo. Il vice sindaco e assessore comunale al territorio e ambiente Basilio Martino, presentando l’iniziativa, ha sottolineato: “Molte volte pensiamo che per fare del bene servano grandi risorse o azioni straordinarie. In realtà, la solidarietà comincia dalle piccole abitudini di tutti i giorni, come non gettare via un semplice tappo di plastica! Con l’iniziativa “Raccolta Tappi Solidale”, la nostra comunità si unisce per sostenere una causa dal valore inestimabile, la Missione di Fratel Biagio a Palermo”.

Il ricavato ottenuto dal riciclo della plastica verrà interamente devoluto alle attività di assistenza, accoglienza e sostegno portate avanti dalla Missione a favore dei più bisognosi. L’invito alla cittadinanza è di raccogliere i tappi di plastica a casa, al lavoro, a scuola o nelle attività commerciali (tappi di bottiglie d’acqua, bibite, detergenti, ecc.), conservarli e portarli al punto di raccolta dedicato. In questo modo sarà possibile portare avanti un’iniziativa di solidarietà, ma anche di tutela concreta dell’ambiente che sarà liberato dalla presenza dei tappi. Per informazioni è possibile rivolgersi al centro comunale di raccolta Serradifalco oppure è possibile contattare lo stesso Basilio Martino.