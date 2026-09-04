Serie D. Tre punti per iniziare il campionato alla grande: con la Vigor Lamezia la Nissa vuole i 3 punti

Vincere, e convincere. Conquistare i tre punti alla prima di campionato con una prestazione convincente, o comunque in grado di far dimenticare, in qualche misura, i tre gol presi con l’Igea nei primi 20 minuti di gioco all’esordio di domenica scorsa al “Tomaselli”.

E’ il compito che la Nissa di Ciccio Di Gaetano è chiamata ad assolvere in questa prima domenica di settembre che coincide con la prima giornata del campionato di serie D. Un compito, è bene dirlo, che una squadra forte e ben organizzata come la Nissa non dovrebbe avere problemi a portare a termine. Le alternative in fase offensiva, con una rosa di attaccanti in grado di fare la differenza in qualunque momento, associate all’effettiva consistenza e concretezza di una rosa costruita per vincere il campionato, costituiscono, sotto questo punto di vista, una garanzia.

Resta solo da capire come schiererà la squadra dal primo minuto Ciccio Di Gaetano: ripartirà con l’undici di domenica scorsa oppure apporterà varianti tecniche e tattiche all’undici di partenza? Il tecnico palermitano è un allenatore che sa fare autocritica, ma che, soprattutto, sa trarre insegnamento dalle sconfitte. Conoscendone lo spessore tecnico, non è difficile prevedere che saprà apportare eventuali correttivi per evitare il ripetersi di quanto accaduto domenica scorsa. Il presidente Luca Giovannone, alla vigilia del primo confronto di campionato di domenica, ha inteso sottolineare che nessun giocatore è in discussione, ma che ognuno deve dare il massimo, in quanto l’obiettivo della Nissa è quello di fare uno splendido campionato, e per farlo sarà necessario il massimo impegno da parte di ognuno dei giocatori che compongono la rosa di prima squadra.

La Vigor Lamezia è squadra ben organizzata, di quelle che sanno cosa devono fare in campo. Tuttavia, con tutto il rispetto nei confronti della squadra calabrese, la Nissa appare favorita in questa prima di campionato. L’unico interrogativo è, semmai, quello di capire in che misura la sconfitta in Coppa Italia possa aver influito sul gruppo. L’impressione è che la squadra, lavorando sodo in settimana, abbia metabolizzato lo stop di domenica scorsa e che sia pronta a dare battaglia per iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione. Il match del Tomaselli prenderà il via alle ore 17. Arbitrerà Andrea Prencipe di Tivoli, con guardalinee Valerio Fatati di Latina e Benedetto Casale di Formia.

Questi i prezzi della partita:

Tribuna arancione elite 35 euro

Tribuna centrale (gialla) 30 euro

Tribuna centrale (rossa) 25 euro

Tribuna “BLU” laterale 18 euro (15 euro ridotto)

Curva Nord 12 euro, 8 euro in prelazione

Curva Sud (settore ospiti) 12 euro

Tutti i prezzi sono comprensivi di 2 euro di costi di commissione. Il biglietto è ridotto per over 67, donne, ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Ridotto Baby: valido per ragazzi con età inferiore a 10 anni. È possibile acquistare il biglietto presso Nissa Store entro sabato 5 settembre 2026. Se il biglietto verrà acquistato in biglietteria la domenica, il prezzo sarà intero. Biglietti acquistabili anche online al seguente indirizzo internet: https://www.liveticket.it/nissafc.