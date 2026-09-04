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Pietro Lorefice (M5S) attacca il Capo del Governo Giorgia Meloni: “Dopo il Guinness della longevità, punti su quello del clima dando risposte concrete a tutela di persone e territori”

Redazione 1

Pietro Lorefice (M5S) attacca il Capo del Governo Giorgia Meloni: “Dopo il Guinness della longevità, punti su quello del clima dando risposte concrete a tutela di persone e territori”

Ven, 04/09/2026 - 22:55

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“Dopo il Guinness della longevità, Meloni punti a quello del fare. Sul clima, anziché definire ‘idiozie’ gli sforzi contro il cambiamento climatico, dia risposte concrete per tutelare persone e territori. Noi oggi siamo tornati a Niscemi per consegnare una nuova tranche dei 300mila euro a famiglie e attività colpite dalla frana, frutto del taglio degli stipendi dei nostri parlamentari. I giorni fanno un record, i fatti la differenza”.

Lo dichiara il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

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